Чем Россия может ответить на удар Украины по газовым вышкам в Чёрном море Оглавление Провокация ВСУ в Чёрном море Карта боевых действий на Украине 2022 года Какое оружие используется на Украине Удары по центрам принятия решений Удар по газодобывающим вышкам "Черноморнефтегаза" развязал России руки и дал право применять такие меры, от которых она воздерживалась с начала "Операции Z". 37259 37259 Обложка © Shutterstock

Провокация ВСУ в Чёрном море

20 июня Вооружённые силы Украины нанесли удар по расположенным к северу от Крыма буровым платформам "Черноморнефтегаза". Всего националисты нанесли три удара, первый из которых был совершён в 08:37 по московскому времени. Самый мощный удар приняла на себя первая платформа, на которой на тот момент находилось 12 человек. По предварительным данным, пострадало пять человек и ещё семь остаются пропавшими без вести.

— У нас утром на вышках находилось 109 человек. По предварительной информации, наиболее критичным был первый удар, соответственно, по первой вышке. По остальным, по предварительной информации, раненых и погибших нет. 21 человек уже эвакуирован, — сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Пострадавшие доставлены вертолётами на берег, первые раненые уже находятся в больницах Крыма. В настоящий момент при поддержке Министерства обороны РФ организована спасательная операция, в которой задействованы патрульные суда и авиация.

По данным сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, удар мог спровоцировать техногенную катастрофу, способную затронуть и расположенную в 71 км Одессу. В настоящий момент масштаб последствий уточняется.

Карта боевых действий на Украине 2022 года

Платформа "Черноморнефтегаза". Фото © Wikipedia

Предприятие "Черноморнефтегаз" проводит разведку, освоение и разработку месторождений нефти и газа в крымском секторе Чёрного и Азовского морей, а также подготовку углеводородного сырья, его транспортировку и отправку в хранилища. Это самоподъёмные буровые платформы, построенные в начале 2010-х годов в Турции с достаточным запасом прочности.

"Черноморнефтегаз" на сегодняшний день — это основное бюджетообразующее предприятие в Крыму, обеспечивающее к тому же и бесперебойное снабжение местных жителей природным газом. Один из вопросов, который возникает в данной ситуации: пострадают ли простые потребители газа, будут ли перебои? Как отмечают аналитики, уровень урона наиболее пострадавшей вышки ещё предстоит выяснить. Пока нельзя сказать наверняка, на сколько процентов повреждены буровые платформы. Однако уже известно, что газопровод, обеспечивающий Крым топливом, разработан и построен с достаточным запасом мощности ресурса. Сложность может быть связана разве что с перенастройкой внутренних потоков газа. На отладку системы уйдёт ориентировочно один или несколько календарных дней, и, скорее всего, потребители с проблемами не столкнутся.

Какое оружие используется на Украине

Остаётся выяснить, каким оружием бил Киев по объектам и какие ответные меры будут предприняты со стороны России. Удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза", по мнению депутата Госдумы Виктора Водолацкого, был нанесён ракетами производства Великобритании или США.

"Гарпун" (противокорабельная ракета). Фото © Shutterstock

— Учитывая, что большинство вооружений у украинских военных британского и американского происхождения, это ракеты этих двух государств, которые являются достаточно точными и имеют необходимую дальность поражения, — отметил депутат.

Военный эксперт Константин Сивков отметил, что удар был нанесён из дальнобойного оружия. Названы первые версии, с помощью чего была совершена провокация.

Предположительно, это американская крылатая ракета "Гарпун". Также они могли применить "Точку-У", хотя по такой цели ей трудно стрелять, тем не менее могли и стрельнуть. В любом случае это дальнобойное оружие Константин Сивков Военный эксперт

Как стало известно, за неделю до удара по буровым платформам "Черноморнефтегаза" американские коммерческие спутники Worldview-1, Worldview-2 и Worldview-3 фотографировали район, где расположены буровые платформы. Соответственно, 11, 13 и 14 июня были получены снимки, которые ВСУ использовали в своих преступных целях.

Также предполагается, что данная акция инициирована Киевом практически сразу после того, как президент Зеленский в своём видеообращении пообещал ответ за ракетную атаку по нефтеперерабатывающим предприятиям в Кременчуге, Щебелине и Губенихе, целью которой было вызвать топливный дефицит в рядах ВСУ и сломать их сопротивление. Похоже, Украина идёт ва-банк и, следуя самоубийственной логике, приближает собственный конец.

Удары по центрам принятия решений

Боевая работа реактивных систем залпового огня. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В ближайшее время ударам ВСУ по гражданским объектам будут даны оценки со стороны Министерства обороны РФ, МИД России, а также общественности в лице уполномоченного по правам человека в РФ и представителей нефтегазовой отрасли. После этого будут приняты соответствующие меры. В данном случае Украина в самом прямом смысле этого слова нарывается, нарушая все договорённости. Оценку событиям уже успел дать депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

— Была совершена атака на объекты гражданской инфраструктуры, тем самым нам развязали руки. Пускай ждут ответки. Конец тех, кто принимал решение об атаке наших буровых платформ, будет печален. В ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений. Ответ будет исчерпывающим, после которого они не скоро оправятся, — заявил Михаил Шеремет. По его словам, ответственность понесут и западные страны в случае подтверждения факта, что националисты били из американского или британского оружия.

По мнению военных экспертов, Киев делает всё для того, чтобы против него были развёрнуты масштабные силы и средства, имеющие эффективное поражение.

Это будет комплекс мер, в том числе удары высокоточным оружием по тем объектам, по которым ранее ударов не наносили. Это необязательно по центрам принятия решений. Вот долбанули же по пункту управления ВСУ в Днепропетровской области, 50 офицеров уничтожили. И такие удары будут наноситься снова и снова. Если коротко, то вслед за провокациями с буровыми платформами обязательно последует ответный удар Константин Сивков Военный эксперт

При этом сама акция, по мнению ряда военных экспертов, может быть отвлекающим манёвром для очередной попытки захватить остров Змеиный в Чёрном море. Обстрелы стратегически важного для Киева клочка земли ВСУ начали за несколько дней до инцидента с газовыми вышками.

Точный список целей для ответного удара, вероятно, станет известен уже после его нанесения. Такие мероприятия в Минобороны не анонсируют. Однако и ситуаций, сравнимых с этой, ранее не происходило. Обстрелы газодобывающих вышек в Чёрном море могут привести к тому, что российская сторона даст ещё более масштабный ответ, припомнив Киеву все последние провокации: атаку мирного населения в Краматорске, неоднократные обстрелы Донецка и попытку сорвать эвакуацию мирного населения из Северодонецка.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ Как нужно отвечать на провокации Киева? 0 Симметрично Асимметрично, чтоб неповадно было Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев