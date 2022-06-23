ВС России разбомбили целый взвод американских гаубиц M777 на острове Кубанский
Вооружённые силы РФ уничтожили в ходе "Операции Z" взвод 155-миллиметровых гаубиц М777 на острове Кубанский и взвод реактивных систем залпового огня "Смерч" в районе Новопокровское Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражены 26 пунктов управления, живая сила и военная техника ВСУ в 364 районах, а также подразделения украинской артиллерии в 58 районах", — уточнил офицер и добавил, что в их числе взводы американских М777 и РСЗО "Смерч".
Поступившие от США и европейских стран Украине 155-мм гаубицы М-777 не первый раз становятся хорошей целью для российских средств огневого поражения. Ранее в ходе "Операции Z" было уничтожено 15 таких американских орудий, не успевших сделать ни единого выстрела. Также ВКС России поразили пять складов боеприпасов ВСУ в ДНР и Сумской области, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в ДНР.
ТАСС / U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Davin Tenbusch