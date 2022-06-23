ВС России разбомбили целый взвод американских гаубиц M777 на острове Кубанский

Вооружённые силы РФ уничтожили в ходе "Операции Z" взвод 155-миллиметровых гаубиц М777 на острове Кубанский и взвод реактивных систем залпового огня "Смерч" в районе Новопокровское Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками и артиллерией поражены 26 пунктов управления, живая сила и военная техника ВСУ в 364 районах, а также подразделения украинской артиллерии в 58 районах", — уточнил офицер и добавил, что в их числе взводы американских М777 и РСЗО "Смерч".