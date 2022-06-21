На Украине уничтожены 15 американских гаубиц М-777, не успевших сделать ни единого выстрела
Поступившие от США и европейских стран Украине 155-мм гаубицы М-777 стали хорошей целью для российских средств огневого поражения. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его данным, только за прошедшие сутки было уничтожено 15 единиц такого оружия, не успевшего сделать ни одного выстрела.
Такие гаубицы калибром 155-мм использовались ВС США в вооружённых конфликтах в Афганистане, Ираке, а также в операции "Непоколебимая решимость" в Сирии.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные уничтожили склад снарядов для М-777, а также огневую позицию итальянских гаубиц калибра 155 мм, завезённых Западом на Украину.
Wikipedia / Spc. Keith D. Henning, U.S. Army