Тела двух детей и взрослого нашли под завалами после удара "Точкой-У" по Красному Лучу

Тела трёх погибших (двух детей и взрослого) в результате удара по городу Красный Луч в Луганской Народной Республике извлечены из-под завалов жилого дома. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР.

"20 июня в ходе проведения следственных действий в одном из разрушенных домостроений обнаружены обгоревшие останки трёх мирных жителей, двое из которых — дети 2005 и 2010 года рождения", — сказано в сообщении.

Там уточнили, что в ходе атаки по городу погибли и получили ранения различной степени тяжести мирные жители. Кроме того, были повреждены социальные учреждения, объекты инфраструктуры и 58 жилых домов. На данный момент разбор завалов продолжается. По данному факту Генеральной прокуратурой ЛНР возбуждено уголовное дело по двум статьям.