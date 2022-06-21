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Опубликовано 21 июня 2022, 11:08

Тела двух детей и взрослого нашли под завалами после удара "Точкой-У" по Красному Лучу

Тела трёх погибших извлекли из-под завалов после удара "Точкой-У" по Красному Лучу

Пожар после удара ВСУ по Красному Лучу "Точкой-У". Фото © t.me / miroshnik_r

Пожар после удара ВСУ по Красному Лучу "Точкой-У". Фото © t.me / miroshnik_r

Тела трёх погибших (двух детей и взрослого) в результате удара по городу Красный Луч в Луганской Народной Республике извлечены из-под завалов жилого дома. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР.

"20 июня в ходе проведения следственных действий в одном из разрушенных домостроений обнаружены обгоревшие останки трёх мирных жителей, двое из которых — дети 2005 и 2010 года рождения", — сказано в сообщении.

Там уточнили, что в ходе атаки по городу погибли и получили ранения различной степени тяжести мирные жители. Кроме того, были повреждены социальные учреждения, объекты инфраструктуры и 58 жилых домов. На данный момент разбор завалов продолжается. По данному факту Генеральной прокуратурой ЛНР возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Лайф напоминает, 16 июня украинские военные ударили ракетой комплекса "Точка-У" по городу Красный Луч. Местные жители сообщали, что услышали взрывы, а после начался мощный пожар.

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Оксана Попова
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