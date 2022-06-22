ВКС России уничтожили украинский ракетный комплекс "Бук-М1" в ДНР

ВКС России уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ в ДНР и Сумской области, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в ДНР, а также живую силу и военную технику в 151 районе Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожено: пять складов боеприпасов ВСУ в районах Сидорова, Верхней Каменки ДНР и Мирополья Сумской области, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Курахова ДНР, а также живая сила и военная техника в 151 районе", — сказал он.

Помимо этого, российская артиллерия поразила 253 района сосредоточения живой силы ВСУ, а также шесть складов с боеприпасами в ЛНР. Также был уничтожен топливный терминал в Николаеве, снабжавший горючим украинскую технику.

Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы были поражены 13 украинских взводов РСЗО в ДНР, ЛНР, Днепропетровской и Львовской областях, а также десять взводов ствольной артиллерии на огневых позициях в Николаевской, Кировоградской и Одесской областях и в ДНР. А вблизи посёлка Никольское в ДНР была уничтожена американская станция артиллерийской разведки AN-TPQ.