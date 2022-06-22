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Опубликовано 22 июня 2022, 20:52

Кадыров показал видео с рассказом об освобождении села Катериновка в ЛНР

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров разместил видео, на котором бойцы спецподразделений "Ахмат" рассказывают об освобождении села Катериновка Луганской Народной Республики.

Бойцы спецподразделений "Ахмат" рассказывают об освобождении села Катериновка. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Бойцы спецподразделений "Ахмат" под командованием дорогого брата, Героя России Замида Чалаева совместно с союзными войсками освободили очередной населённый пункт Луганской Народной Республики — село Катериновка. В результате успешной наступательной атаки наших бойцов многих националистов и бандеровцев удалось уничтожить на месте. Некоторым единицам удалось скрыться, но наши бойцы обещают быстро их настигнуть", — гласит подпись к видео, размещённому в телеграм-канале чеченского лидера.

Кадыров заявил о скором взятии Лисичанска в кольцо
Кадыров заявил о скором взятии Лисичанска в кольцо

Кадыров выразил уверенность в дальнейших успехах чеченских бойцов. Глава республики сообщил, что спецподразделения день за днём улучшают результаты по освобождению Донбасса от националистов.

Напомним, ранее Кадыров сообщил об освобождении стратегически важного в ЛНР населённого пункта Тошковки. Посёлок находится на правом берегу Северского Донца, он позволяет ВС РФ приступить к более плотному окружению Лисичанска с юга.

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Telegram / Kadyrov_95

Юлия Коновалова
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