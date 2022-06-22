Кадыров заявил о скором взятии Лисичанска в кольцо

В ближайшее время Вооружённые силы РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР возьмут в кольцо город Лисичанск и освободят его от украинских военных. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров сообщил о ходе спецоперации на Украине. Видео © t.me / Kadyrov_95

"Передаю вам свежую оперативную информацию. Как и обещал, у нас в эти дни много хороших новостей. В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистке его территории от бандеровских оккупантов", — написал глава республики.

Он также рассказал, что союзными войсками уже взят в кольцо город Золотое, полностью освобождено от ВСУ село Катериновка, практически полностью взят посёлок Малая Камышеваха. По мнению Кадырова, через один-два дня все кварталы этого населённого пункта будут полностью зачищены.