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Регион
Опубликовано 22 июня 2022, 09:56
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Украинские военные угодили в котёл под Лисичанском

Народная милиция ЛНР сообщила об окружении группировки украинских военных в Горском и Золотом

Союзные силы окружили группировку украинских военных в Горском и Золотом. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

"Такое понятие, как котёл, уже применимо к группировке украинских войск, которая находится в Горском и Золотом", уточнил он.

Подразделения Народной милиции ЛНР и ВС РФ за последние несколько суток имели ряд успехов и по направлению к Попасной.

"Был занят ряд населённых пунктов, был выбит противник, и сейчас эта местность практически зачищается", добавил Марочко.

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Накануне Лайф информировал, что силы Народной милиции ЛНР вплотную подошли к Лисичанску. На месте сразу были развёрнуты средства обнаружения и разведки, которые полностью покрывают город. Также сообщалось, что на территории ДНР с начала специальной военной операции на Украине был установлен контроль над 239 населёнными пунктами. Освобождённый ранее населённый пункт Ломакино также будет включён в зону влияния и ответственности ДНР.

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VK / Минобороны России

Алексей Берковиц
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