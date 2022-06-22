Украинские военные угодили в котёл под Лисичанском
Народная милиция ЛНР сообщила об окружении группировки украинских военных в Горском и Золотом
Союзные силы окружили группировку украинских военных в Горском и Золотом. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
"Такое понятие, как котёл, уже применимо к группировке украинских войск, которая находится в Горском и Золотом", — уточнил он.
Подразделения Народной милиции ЛНР и ВС РФ за последние несколько суток имели ряд успехов и по направлению к Попасной.
"Был занят ряд населённых пунктов, был выбит противник, и сейчас эта местность практически зачищается", — добавил Марочко.
Накануне Лайф информировал, что силы Народной милиции ЛНР вплотную подошли к Лисичанску. На месте сразу были развёрнуты средства обнаружения и разведки, которые полностью покрывают город. Также сообщалось, что на территории ДНР с начала специальной военной операции на Украине был установлен контроль над 239 населёнными пунктами. Освобождённый ранее населённый пункт Ломакино также будет включён в зону влияния и ответственности ДНР.