Украинские военные угодили в котёл под Лисичанском

Союзные силы окружили группировку украинских военных в Горском и Золотом. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

"Такое понятие, как котёл, уже применимо к группировке украинских войск, которая находится в Горском и Золотом", — уточнил он.

Подразделения Народной милиции ЛНР и ВС РФ за последние несколько суток имели ряд успехов и по направлению к Попасной.

"Был занят ряд населённых пунктов, был выбит противник, и сейчас эта местность практически зачищается", — добавил Марочко.