Вброс о "тайной" поездке Зеленского в Лисичанск сочли попыткой остановить бегство ВСУ

Сообщения о приезде президента Украины Владимира Зеленского в город Лисичанск, где он якобы попал под обстрел, являются вбросом в лучших традициях "Квартала-95". Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что украинская группировка в том районе, куда якобы ездил Зеленский, отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских военных, а оставшимся в живых бойцам ВСУ следует лишь сдаться. Кроме того, украинские пленные свидетельствуют, что подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ брошены командованием. А в 57-й механизированной бригаде, как отметил генерал-лейтенант, потеряно две трети личного состава. Её командир умолял доложить об истинном положении дел в Генштаб ВСУ и лично Зеленскому.

"Киевским режимом на фоне военных провалов продолжаются вбросы в лучших традициях "Квартала-95", чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих из Донбасса", — подчеркнул Конашенков.