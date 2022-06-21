ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 июня 2022, 11:41

Вброс о "тайной" поездке Зеленского в Лисичанск сочли попыткой остановить бегство ВСУ

МО РФ сочло вбросом в традициях "Квартала-95" сообщения о поездке Зеленского в Лисичанск

Сообщения о приезде президента Украины Владимира Зеленского в город Лисичанск, где он якобы попал под обстрел, являются вбросом в лучших традициях "Квартала-95". Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что украинская группировка в том районе, куда якобы ездил Зеленский, отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских военных, а оставшимся в живых бойцам ВСУ следует лишь сдаться. Кроме того, украинские пленные свидетельствуют, что подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ брошены командованием. А в 57-й механизированной бригаде, как отметил генерал-лейтенант, потеряно две трети личного состава. Её командир умолял доложить об истинном положении дел в Генштаб ВСУ и лично Зеленскому.

"Киевским режимом на фоне военных провалов продолжаются вбросы в лучших традициях "Квартала-95", чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих из Донбасса", — подчеркнул Конашенков.

Минобороны сообщило об ударе ракетами "Оникс" по военному аэродрому под Одессой
Минобороны сообщило об ударе ракетами "Оникс" по военному аэродрому под Одессой

А ранее в Минобороны РФ рассказали о провальной попытке ВСУ захватить остров Змеиный. В ведомстве отметили, что планам противника помешали российские комплексы "Панцирь" и "Тор", которые мгновенно уничтожили все средства поражения, выпущенные по Змеиному.

BannerImage

Telegram / Zelenskiy / Official

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar