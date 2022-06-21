Более 600 бойцов теробороны Украины отказались идти в бой и вернулись в тыл

Более 600 украинских военнослужащих, входящих в состав бригады территориальной обороны ВСУ, отказались принимать участие в боевых действиях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В зоне ответственности оперативной тактической группы "Соледар" военнослужащие 101-й бригады территориальной обороны ВСУ заявили, что "не желают принимать участие в боевых действиях", и самостоятельно отправились в тыловой район", — говорится в заявлении Конашенкова.

По его словам, Вооружённые силы Украины продолжают нести потери. В бригаде ВСУ в Северодонецке в одном из батальонов осталось 28 человек, в другом — только командный состав. При этом бойцов для восполнения потерь не хватает, резервы исчерпаны. А многие батальоны теробороны, которых отправляют из западных регионов страны для усиления подразделений, отказываются идти в бой.