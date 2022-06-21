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Опубликовано 21 июня 2022, 11:02
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МО РФ рассказало о провальной попытке ВСУ захватить остров Змеиный

Около 5 утра 20 июня украинские военные предприняли очередную неудачную попытку захватить остров Змеиный. Однако ВС РФ уничтожили все ракеты противника. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков — о провальной попытке ВСУ захватить остров Змеиный. Видео © Минобороны РФ

"Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата", — уточнил Конашенков.

По его словам, ВСУ задействовали более 15 беспилотников, в том числе "Байрактар ТБ-2". Прикрывали дроны украинскими системами С-300, а удары по Змеиному наносились ракетами "Точка-У", реактивными системами залпового огня "Ураган" и 155-миллиметровыми гаубицами М-777 с позиций западнее Одессы и на острове Кубанский. Также в воздушном пространстве в районе острова зафиксировали стратегический разведывательный беспилотник ВВС США "Глобал Хок" RQ-4.

Однако российские комплексы "Панцирь" и "Тор" уничтожили все средства поражения противника, выпущенные по острову Змеиный.

"Сбиты в воздухе: 13 беспилотных летательных аппаратов, четыре ракеты "Точка-У" и 21 реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган". Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове Змеиный. Неудавшееся огневое поражение вынудило противника отказаться от высадки десанта на остров", — добавил Конашенков.

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Почему ВСУ угодили в ловушку российских "волкодавов" на острове Змеиный

Это уже не первая попытка ВСУ захватить Змеиный. Так, накануне Дня Победы российские военные сорвали ещё одну провокацию украинского Генштаба по захвату острова. Противник понёс большие потери: только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены четыре украинских самолёта и 10 вертолётов. Авантюра Киева также привела к бессмысленной гибели более 50 украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере трёх катеров и 30 БПЛА.

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Александра Вишнякова
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