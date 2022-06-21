МО РФ рассказало о провальной попытке ВСУ захватить остров Змеиный

Около 5 утра 20 июня украинские военные предприняли очередную неудачную попытку захватить остров Змеиный. Однако ВС РФ уничтожили все ракеты противника. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков — о провальной попытке ВСУ захватить остров Змеиный. Видео © Минобороны РФ

"Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата", — уточнил Конашенков.

По его словам, ВСУ задействовали более 15 беспилотников, в том числе "Байрактар ТБ-2". Прикрывали дроны украинскими системами С-300, а удары по Змеиному наносились ракетами "Точка-У", реактивными системами залпового огня "Ураган" и 155-миллиметровыми гаубицами М-777 с позиций западнее Одессы и на острове Кубанский. Также в воздушном пространстве в районе острова зафиксировали стратегический разведывательный беспилотник ВВС США "Глобал Хок" RQ-4.

Однако российские комплексы "Панцирь" и "Тор" уничтожили все средства поражения противника, выпущенные по острову Змеиный.