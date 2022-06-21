МО РФ рассказало о провальной попытке ВСУ захватить остров Змеиный
Около 5 утра 20 июня украинские военные предприняли очередную неудачную попытку захватить остров Змеиный. Однако ВС РФ уничтожили все ракеты противника. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков — о провальной попытке ВСУ захватить остров Змеиный. Видео © Минобороны РФ
"Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата", — уточнил Конашенков.
По его словам, ВСУ задействовали более 15 беспилотников, в том числе "Байрактар ТБ-2". Прикрывали дроны украинскими системами С-300, а удары по Змеиному наносились ракетами "Точка-У", реактивными системами залпового огня "Ураган" и 155-миллиметровыми гаубицами М-777 с позиций западнее Одессы и на острове Кубанский. Также в воздушном пространстве в районе острова зафиксировали стратегический разведывательный беспилотник ВВС США "Глобал Хок" RQ-4.
Однако российские комплексы "Панцирь" и "Тор" уничтожили все средства поражения противника, выпущенные по острову Змеиный.
"Сбиты в воздухе: 13 беспилотных летательных аппаратов, четыре ракеты "Точка-У" и 21 реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган". Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове Змеиный. Неудавшееся огневое поражение вынудило противника отказаться от высадки десанта на остров", — добавил Конашенков.
Это уже не первая попытка ВСУ захватить Змеиный. Так, накануне Дня Победы российские военные сорвали ещё одну провокацию украинского Генштаба по захвату острова. Противник понёс большие потери: только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены четыре украинских самолёта и 10 вертолётов. Авантюра Киева также привела к бессмысленной гибели более 50 украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере трёх катеров и 30 БПЛА.
Минобороны РФ