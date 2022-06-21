Путин: Наследники поколения победителей самоотверженно сражаются за Родину

Президент Владимир Путин отметил высокую самоотверженность, с которой внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны сражаются за Родину и за российский народ. Об этом он заявил на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле.

Глава государства обратился к молодым офицерам с поздравлением и напутствием, напомнив им, что они наследники поколения победителей.

"Сегодняшние офицеры и солдаты России — наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной — самоотверженно сражаются за Родину, за наш народ, ведут борьбу с террористами в Сирии, защищают Донбасс от неонацистов", — сказал Путин.