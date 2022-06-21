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Регион
Опубликовано 21 июня 2022, 10:36

Путин: Наследники поколения победителей самоотверженно сражаются за Родину

Президент Владимир Путин отметил высокую самоотверженность, с которой внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны сражаются за Родину и за российский народ. Об этом он заявил на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле.

Глава государства обратился к молодым офицерам с поздравлением и напутствием, напомнив им, что они наследники поколения победителей.

"Сегодняшние офицеры и солдаты России — наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной — самоотверженно сражаются за Родину, за наш народ, ведут борьбу с террористами в Сирии, защищают Донбасс от неонацистов", — сказал Путин.

Путин присвоит звание Героя России участнику "Операции Z" из Бурятии
Путин присвоит звание Героя России участнику "Операции Z" из Бурятии

Ранее президент России отмечал, что все участники специальной операции на Украине — герои и относиться к ним нужно соответственно. У большинства военных, участвующих в выполнении задач по освобождению Донбасса, пока нет госнаград, но Путин заверил, что они будут, ведь каждый из них подвергает свою жизнь смертельной опасности.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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