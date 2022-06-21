Кремль допустил, что пленных американских наёмников в ДНР могут приговорить к казни
Песков: Пленные наёмники из США могут не рассчитывать на Женевскую конвенцию
Попавшие в плен на Украине наёмники из США не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Речь идёт о наёмниках, которые угрожали жизни и посягали на жизнь наших военнослужащих. И не только наших, но и военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик. В этом они и обвиняются — в наёмничестве", — подчеркнул представитель Кремля в ходе брифинга.
На уточняющий вопрос, грозит ли двум американцам смертная казнь в ДНР, Песков ответил утвердительно. По его словам, в Кремле подобный исход не исключают, потому что это решение суда.
Как сообщал Лайф, сегодня же стало известно о гибели на Украине ещё одного американского наёмника. Ветеран армии США на родине работал строителем, решил опять взять в руки оружие и подорвался на мине.
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