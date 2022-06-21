ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 июня 2022, 10:33

Кремль допустил, что пленных американских наёмников в ДНР могут приговорить к казни

Песков: Пленные наёмники из США могут не рассчитывать на Женевскую конвенцию

Попавшие в плен на Украине наёмники из США не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Речь идёт о наёмниках, которые угрожали жизни и посягали на жизнь наших военнослужащих. И не только наших, но и военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик. В этом они и обвиняются — в наёмничестве", — подчеркнул представитель Кремля в ходе брифинга.

На уточняющий вопрос, грозит ли двум американцам смертная казнь в ДНР, Песков ответил утвердительно. По его словам, в Кремле подобный исход не исключают, потому что это решение суда.

Наёмник из США рассказал, как ВСУ два часа вели бой со своим спецназом
Наёмник из США рассказал, как ВСУ два часа вели бой со своим спецназом

Как сообщал Лайф, сегодня же стало известно о гибели на Украине ещё одного американского наёмника. Ветеран армии США на родине работал строителем, решил опять взять в руки оружие и подорвался на мине.

BannerImage

Getty Images / Andriy Dubchak / dia images

Александр Юнашев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar