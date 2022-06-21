Кремль допустил, что пленных американских наёмников в ДНР могут приговорить к казни

Попавшие в плен на Украине наёмники из США не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Речь идёт о наёмниках, которые угрожали жизни и посягали на жизнь наших военнослужащих. И не только наших, но и военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик. В этом они и обвиняются — в наёмничестве", — подчеркнул представитель Кремля в ходе брифинга.

На уточняющий вопрос, грозит ли двум американцам смертная казнь в ДНР, Песков ответил утвердительно. По его словам, в Кремле подобный исход не исключают, потому что это решение суда.