Военный наёмник из США, участвующий в боях на стороне Вооружённых сил Украины, резко высказался о качествах украинских военных. Происходящее в их рядах он назвал "цирком уродов". Поводом для этого стал двухчасовой бой ВСУ со своим же спецназом.

"Люди получают ранения и гибнут впустую — это просто цирк уродов. Мы ввязались в двухчасовой бой — оказалось, что с украинским же спецназом, уму непостижимо. Если бы не... (имя скрыто. — Прим. ред.), я бы в этом тупорылом дурдоме ни за что не стал участвовать", — приводит журналист Сет Харп в "Твиттере" переписку с этим наёмником.

Он признался, что посетил многие места ведения боевых действий и пришёл к неутешительным для властей Украины выводам. По его мнению, "украинцам ничего не светит", если они продолжат воевать таким же образом.