Наёмник из США рассказал, как ВСУ два часа вели бой со своим спецназом
Наёмник из США назвал "цирком" двухчасовой бой украинских военных со своим же спецназом
Военный наёмник из США, участвующий в боях на стороне Вооружённых сил Украины, резко высказался о качествах украинских военных. Происходящее в их рядах он назвал "цирком уродов". Поводом для этого стал двухчасовой бой ВСУ со своим же спецназом.
"Люди получают ранения и гибнут впустую — это просто цирк уродов. Мы ввязались в двухчасовой бой — оказалось, что с украинским же спецназом, уму непостижимо. Если бы не... (имя скрыто. — Прим. ред.), я бы в этом тупорылом дурдоме ни за что не стал участвовать", — приводит журналист Сет Харп в "Твиттере" переписку с этим наёмником.
Он признался, что посетил многие места ведения боевых действий и пришёл к неутешительным для властей Украины выводам. По его мнению, "украинцам ничего не светит", если они продолжат воевать таким же образом.
Как сообщал Лайф, сегодня же стало известно о гибели на Украине ещё одного американского наёмника. Ветеран армии США, работавший строителем, решил опять взять в руки оружие и подорвался на мине.
Flickr / soldiersmediacenter