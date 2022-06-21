Второй наёмник из США погиб на Украине

Во время боевых действий на Украине погиб ещё один гражданин Соединённых Штатов — 52-летний Стивен Забельски. Как сообщает Washington Post, это случилось ещё 15 мая. Узнали же об этом из опубликованного в местном издании некролога, посвящённого ветерану армии США, который подорвался на мине.

Как пишет издание, некролог был написан членами семьи погибшего, затем информацию о гибели ветерана подтвердил Госдепартамент. Ведомство контактирует с родственниками погибшего и оказывает "всю возможную консульскую помощь". Более подробную информацию источник газеты рассказать отказался.

Таким образом, Забельски после смерти ветерана Корпуса морской пехоты США Вилли Джозефа Канселя стал "по меньшей мере вторым американцем, погибшим" на Украине в ходе российской спецоперации. До поездки, как сообщает автор материала, житель Флориды работал строителем.

"Правительство в Киеве агрессивно вербовало людей с Запада, имевших предыдущий военный опыт, в свой Международный легион защиты Украины и многих отправило в бой", — говорится в публикации.