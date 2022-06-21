Нобелевская медаль Дмитрия Муратова продана на аукционе за $103,5 млн

Нобелевская медаль главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова продана в США на аукционе за $103,5 млн. Вырученные средства пойдут непосредственно ЮНИСЕФ на оказание помощи детям, перемещённым в результате событий на Украине.

Ставки начались с 700 тысяч долларов, однако уже через несколько минут предложение за медаль превысило сумму в несколько миллионов долларов. Развязки аукцион достиг после ставки в 16,6 млн долларов. После неё неизвестный покупатель по телефону поставил $103,5 млн — и эту сумму уже никто не перебил.

"Это должно стать началом флешмоба в качестве примера для подражания, чтобы люди продавали свои ценные вещи, чтобы помочь украинцам", — сказал Муратов в видеоролике, опубликованном Heritage Auctions, который занимается продажей, но не получает никакой доли от выручки.

Примечательно, что в переплавленном состоянии 175 граммов 23-каратного золота, содержащегося в медали Муратова, будут стоить около 10 000 долларов. Фактически это стало самой дорогой продажей Нобелевской медали за всю историю премии. Ранее этот рекорд принадлежал Джеймсу Уотсону, чьё совместное открытие структуры ДНК принесло ему Нобелевскую премию в 1962 году. Он продал свою медаль за $4,76 миллиона.