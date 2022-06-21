Группа резервистов ВСУ добровольно сдалась в плен под Северодонецком

В районе посёлка Сиротино под Северодонецком (ЛНР) добровольно в плен сдались девять резервистов Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает РИА "Новости" .

По данным агентства, украинские военные были мобилизованы ещё в мае в воинскую часть 3035, которая до 2014 года находилась в Луганске, а потом была перемещена в Харьков. Среди пленных бойцов пятеро — жители Львова, Тернополя, Винницы и Харьковской области, трое из Северодонецка и Рубежного, один контрактник.