Росгвардия задержала в ЛНР 12 предполагаемых дезертиров ВСУ

"Сотрудники полицейского спецназа Росгвардии задержали 12 человек в гражданской одежде без документов. Задержанные, предположительно, являются дезертирами из различных частей ВСУ", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

А ранее в Минобороны РФ рассказали, что украинские войска продолжают нести значительные потери. По данным ведомства, многие подразделения деморализованы, военнослужащие отказываются ехать в район боевых действий из-за некомпетентности офицеров и даже симулируют болезни.