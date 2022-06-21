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Опубликовано 21 июня 2022, 08:52

Росгвардия задержала в ЛНР 12 предполагаемых дезертиров ВСУ

Сотрудники Росгвардии задержали 12 предполагаемых дезертиров ВСУ в освобождённых населённых пунктах ЛНР.

"Сотрудники полицейского спецназа Росгвардии задержали 12 человек в гражданской одежде без документов. Задержанные, предположительно, являются дезертирами из различных частей ВСУ", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

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А ранее в Минобороны РФ рассказали, что украинские войска продолжают нести значительные потери. По данным ведомства, многие подразделения деморализованы, военнослужащие отказываются ехать в район боевых действий из-за некомпетентности офицеров и даже симулируют болезни.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
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