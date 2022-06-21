Шольц резко ответил на "несправедливую" критику Киева из-за поставок оружия

Критика со стороны Украины в вопросе поставок вооружения от Германии несправедлива. Об этом в интервью газете Münchner Merkur заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, Берлин предоставляет Киеву всё необходимое оружие, а украинские солдаты должны уметь правильно им пользоваться.

"Многое из того, что сейчас говорят в этой стране (на Украине. — Прим. Лайфа), просто неправда. И некоторые недооценивают сложность дела. Если мы поставляем самые современные системы вооружения, такие как танковые гаубицы или сложные зенитные системы, солдаты также должны быть хорошо обучены для этого, иначе это оружие будет неэффективным", — сказал он.

Шольц объяснил, что для поставляемых Киеву систем нужно подготовить и соответствующие боеприпасы, и напомнил, что "тот, кто думает, что военное оружие доступно как автомобили у дилера, ошибается". Он подчеркнул, что должен терпеть эту необоснованную критику, но "сбить себя с разумного курса он не позволит".