В ДНР оценили потери украинской стороны в ходе "Операции Z"
Замглавы Мининформации ДНР Безсонов: С начала военной операции погибло более 30 тыс. украинских военных
С начала специальной военной операции на Украине погибло более 30 тысяч украинских военных, ещё около 90 тысяч ранено, а десять тысяч — попали в плен. Такие цифры озвучил во вторник первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире "Соловьёв LIVE".
"У Украины серьёзные потери. Обычно на войне разница погибших и раненых где-то один к трём, один к четырём, поэтому если у них 30 тысяч сдохло, то раненых у них минимум под 90 тысяч", — сказал он.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович впервые с начала военной спецоперации России озвучил количество потерь Вооружённых сил Украины: он дал понять, что в начале конфликта погибало в среднем 100 человек в сутки. Глава Минобороны Украины Алексей Резников также заявлял, что украинские войска каждый день теряют до 100 человек убитыми. А глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о больших потерях среди иностранных наёмников на Украине. По его словам, раньше бойцы хвалились своим лихачеством на БТР, а теперь признают беспомощность батальонов.