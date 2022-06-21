В ДНР оценили потери украинской стороны в ходе "Операции Z"

С начала специальной военной операции на Украине погибло более 30 тысяч украинских военных, ещё около 90 тысяч ранено, а десять тысяч — попали в плен. Такие цифры озвучил во вторник первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире "Соловьёв LIVE".

"У Украины серьёзные потери. Обычно на войне разница погибших и раненых где-то один к трём, один к четырём, поэтому если у них 30 тысяч сдохло, то раненых у них минимум под 90 тысяч", — сказал он.