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Опубликовано 21 июня 2022, 08:14
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В "Операции Z" заметили перелом из-за двухчасового боя ВСУ со своим же спецназом

Эксперт Сивков заявил о переломе в "Операции Z" после боя ВСУ со своим же спецназом

Иностранные наёмники, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, осознают, что ситуация тяжёлая: основная часть наиболее подготовленных офицеров уже ликвидирована, в связи с чем управление войсками в значительной степени потеряно. Об этом Лайфу рассказал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, комментируя откровения американского бойца о двухчасовом бое ВСУ со своим же спецназом.

"У наёмников ситуация сейчас тяжёлая. По нашим данным, уничтожено около 35% наёмников. Они понимают всю степень риска. Это не то, что они ехали на сафари, как во Вьетнаме, здесь всё серьёзно. Им самим уже сложно вырваться из зоны боевых действий под каким-либо предлогом", — сказал доктор военных наук.

По его мнению, несмотря на то что боевые действия на территории Украины ещё идут, переломный момент уже состоялся. Этот перелом сравним с ситуацией, сложившейся после Курской битвы в 1943 году во время ВОВ. Сивков пояснил, что в ВСУ остались слабо подготовленные люди. В целом ряде подразделений не осталось даже офицеров, поэтому солдатами командуют люди, у которых совсем нет военной подготовки. В связи с этим происходят такие ситуации, когда украинские войска бьются со своими же.

"Немаловажным является тот факт, что между ВСУ и подразделениями нацбатальонов имеются конфликтные ситуации. Национальные группировки выступают против заградотрядов. Я в целом могу сказать, что состоялся уже перелом", — подчеркнул Сивков.

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Напомним, ранее американский наёмник назвал цирком двухчасовой бой украинских военных со своим же спецназом. Он признался, что посетил многие места ведения боевых действий и пришёл к неутешительным для Киева выводам. По его мнению, "украинцам ничего не светит".

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VK / Минобороны России

Кристина Шайдуллина
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