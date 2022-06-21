В "Операции Z" заметили перелом из-за двухчасового боя ВСУ со своим же спецназом

Иностранные наёмники, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, осознают, что ситуация тяжёлая: основная часть наиболее подготовленных офицеров уже ликвидирована, в связи с чем управление войсками в значительной степени потеряно. Об этом Лайфу рассказал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, комментируя откровения американского бойца о двухчасовом бое ВСУ со своим же спецназом.

"У наёмников ситуация сейчас тяжёлая. По нашим данным, уничтожено около 35% наёмников. Они понимают всю степень риска. Это не то, что они ехали на сафари, как во Вьетнаме, здесь всё серьёзно. Им самим уже сложно вырваться из зоны боевых действий под каким-либо предлогом", — сказал доктор военных наук.

По его мнению, несмотря на то что боевые действия на территории Украины ещё идут, переломный момент уже состоялся. Этот перелом сравним с ситуацией, сложившейся после Курской битвы в 1943 году во время ВОВ. Сивков пояснил, что в ВСУ остались слабо подготовленные люди. В целом ряде подразделений не осталось даже офицеров, поэтому солдатами командуют люди, у которых совсем нет военной подготовки. В связи с этим происходят такие ситуации, когда украинские войска бьются со своими же.

"Немаловажным является тот факт, что между ВСУ и подразделениями нацбатальонов имеются конфликтные ситуации. Национальные группировки выступают против заградотрядов. Я в целом могу сказать, что состоялся уже перелом", — подчеркнул Сивков.