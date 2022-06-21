Власти Херсонщины приравняли попытки прорыва ВСУ в регион к самоубийству

Любые действия по прорыву на территорию степной Херсонской области для украинской армии обречены на провал, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Он сравнил такие действия с самоубийством.

"Херсонская область — это степная зона. Любые действия, которые начинаются украинской стороной, обречены и сродни самоубийству. Примером тому несколько провалившихся операций. Ударной силы у украинской армии уже нет. Никто не хочет умирать за режим Зеленского. Боевой дух украинской армии подорван", — сказал РИА "Новости" Стремоусов.

По словам замглавы ВГА, ситуация на Херсонщине спокойная. Многие из её жителей разобрались в происходящем и не поддаются влиянию украинской пропаганды.