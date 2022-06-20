Заявления на получение паспорта РФ подали десятки тысяч жителей Херсонской области

Заявления на получение паспорта гражданина РФ подали десятки тысяч жителей Херсонской области. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Перевалило это всё за десятки тысяч заявок", — сказал Стремоусов в эфире телеканала "Соловьёв Live", отметив большой спрос на российское гражданство.

По его словам, жители региона воспринимают возможность получить российский паспорт как честь. Они стали понимать несбыточность планов Киева по возвращению Херсонской области в состав Украины.