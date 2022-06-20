Заявления на получение паспорта РФ подали десятки тысяч жителей Херсонской области
Замглавы ВГА Херсонщины Стремоусов: Получить паспорт РФ захотели десятки тысяч жителей
Заявления на получение паспорта гражданина РФ подали десятки тысяч жителей Херсонской области. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Перевалило это всё за десятки тысяч заявок", — сказал Стремоусов в эфире телеканала "Соловьёв Live", отметив большой спрос на российское гражданство.
По его словам, жители региона воспринимают возможность получить российский паспорт как честь. Они стали понимать несбыточность планов Киева по возвращению Херсонской области в состав Украины.
Как сообщал Лайф, ранее Стремоусов заявил, что Херсонская область отказалась возвращаться в состав Украины.
Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов