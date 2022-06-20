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Опубликовано 20 июня 2022, 20:17
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В Киеве назвали количество убитых и раненых украинских военных

Арестович заявил, что число раненых украинских военных составляет около 30 тысяч

С начала спецоперации России военные потери Украины составили 10 тысяч человек убитыми и около 30 тысяч человек ранеными. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Приблизительно под 10 тысяч убитыми. И, соответственно, примерно один к трём [раненых]", — сказал он в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону*.

Арестович добавил, что почти все раненые, около 96–98%, после реабилитации возвращаются на фронт.

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Как рассказывал Лайф, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что у ВСУ незавидное положение на передовой. Он уточнил, что потери украинской армии доходят до сотни человек в сутки.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Артем Порвин
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