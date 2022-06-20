ВСУ разместили под Харьковом артбатарею для провокаций
Минобороны России: ВСУ разместили под Харьковом артбатарею для обстрелов-провокаций
Под Харьковом Вооружённые силы Украины развернули артиллерийскую батарею. Из неё они планируют вести провокационные обстрелы жилых районов города. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Киевским режимом в Харьковской области организована очередная провокация в отношении местного населения с целью последующего обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, а также создания условий для их выселения из квартир и размещения в пустующих помещениях огневых позиций", — сказал Мизинцев.
По его словам, для фиксации такой провокации Киев будет задействовать западных журналистов. Они будут готовить фейковые фото- и видеоматериалы о якобы имеющих место убийствах мирных жителей города российскими войсками. В дальнейшем эти материалы будут широко распространены западными информационными агентствами, заявил Мизинцев.
Ранее Лайф рассказывал, что украинские военные симулируют болезни, чтобы не отправляться на фронт. За месяц боёв одна только 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и ранеными больше 2100 человек, однако пополнение ехать туда отказалось.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine