ВСУ разместили под Харьковом артбатарею для провокаций

Под Харьковом Вооружённые силы Украины развернули артиллерийскую батарею. Из неё они планируют вести провокационные обстрелы жилых районов города. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Киевским режимом в Харьковской области организована очередная провокация в отношении местного населения с целью последующего обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, а также создания условий для их выселения из квартир и размещения в пустующих помещениях огневых позиций", — сказал Мизинцев.

По его словам, для фиксации такой провокации Киев будет задействовать западных журналистов. Они будут готовить фейковые фото- и видеоматериалы о якобы имеющих место убийствах мирных жителей города российскими войсками. В дальнейшем эти материалы будут широко распространены западными информационными агентствами, заявил Мизинцев.