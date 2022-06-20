Адвокат не увидел признаков преступления в действиях немки, поддерживающей "Операцию Z"

На пенсионерку из Германии Клару Шумахер завели уголовное дело за "поощрение и одобрение преступных деяний" из-за расклеенных на её окнах плакатов в поддержку российской спецоперации на Украине. Об этом в беседе с Лайфом рассказал адвокат женщины — президент Европейского информационного центра по правам человека Гарри Мурей. Он убеждён, что в действиях немки нет состава преступления, а обвинения в её адрес как минимум неприемлемы с правовой точки зрения.

"Сама статья довольно серьёзная, по крайне мере в случае с госпожой Шумахер. Мы все, как юристы, прекрасно знаем, что в судебном производстве и в уголовном праве политика не может и не должна играть существенную роль. Действия российских властей не только законные, но и, согласно российской конституции, РФ имеет право защищать себя и своих граждан. В том, что госпожа Шумахер такая, к радости, не единственная, кто выражает свою поддержку России, преступления, конечно, нет", — сказал Мурей.

При этом адвокат обратил внимание, что в комментариях к статье 140 УК ФРГ, обвинение по которой выдвинули против Шумахер, говорится, что "поощрение к одобрению преступных действий может выражаться в любой форме предоставления преимуществ как материальных, так и моральных". Однако сложно представить, что пожилая женщина, не являясь гражданкой России, не имея там недвижимости и родственников, своими действиями намеревалась получить какие-либо блага от РФ, к примеру награду. При этом адвокат подчеркнул, что сами немецкие правоохранители допустили массу нарушений, когда выдвигали против его подзащитной обвинения. В частности, они ворвались к пенсионерке в дом с ордером, на котором не было даже подписи судьи.

"В данной ситуации нарушения оказывают влияние на сам процесс и делают эту процедуру (возбуждение уголовного дела против Шумахер. — Прим. Лайфа) как минимум неприемлемой с правовой точки зрения", — резюмировал собеседник.