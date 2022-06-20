Народная милиция ЛНР взяла в окружение украинских военных в Золотом и Горском
Народная милиция Луганской Народной Республики взяла в окружение украинских военных в городах Золотое и Горское. Об этом заявил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.
"Сейчас можно говорить, что те группировки войск, которые находятся в Горском и Золотом, они уже находятся в оперативном окружении", — сказал он в эфире Первого канала.
Как сообщал Лайф, ранее в ВГА Запорожья заявили об уничтожении военных ВСУ ракетами "Калибр". На данный момент, как заметил член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов, известно о 57 погибших офицерах высшего звена, среди которых генералы, несколько полковников и подполковников.
ТАСС / Александр Река