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Регион
Опубликовано 20 июня 2022, 15:24
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Народная милиция ЛНР взяла в окружение украинских военных в Золотом и Горском

Народная милиция Луганской Народной Республики взяла в окружение украинских военных в городах Золотое и Горское. Об этом заявил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

"Сейчас можно говорить, что те группировки войск, которые находятся в Горском и Золотом, они уже находятся в оперативном окружении", — сказал он в эфире Первого канала.

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Как сообщал Лайф, ранее в ВГА Запорожья заявили об уничтожении военных ВСУ ракетами "Калибр". На данный момент, как заметил член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов, известно о 57 погибших офицерах высшего звена, среди которых генералы, несколько полковников и подполковников.

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ТАСС / Александр Река

Никита Осипов
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