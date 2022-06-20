Народная милиция ЛНР взяла в окружение украинских военных в Золотом и Горском

Народная милиция Луганской Народной Республики взяла в окружение украинских военных в городах Золотое и Горское. Об этом заявил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

"Сейчас можно говорить, что те группировки войск, которые находятся в Горском и Золотом, они уже находятся в оперативном окружении", — сказал он в эфире Первого канала.