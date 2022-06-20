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Опубликовано 20 июня 2022, 20:00

Песков заявил, что американские наёмники не подпадают под Женевскую конвенцию

Попавшие в плен на Украине американские наёмники не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции. Об этом напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу MSNBC.

"Я бы не стал вдаваться в объяснения юридической стороны их пленения. Одно ясно — они совершили преступления. Они не являются военнослужащими украинской армии. Женевская конвенция на них не распространяется", — пояснил Песков.

Он отметил, что американские военные являются "солдатами удачи", которые участвовали в незаконной деятельности на Украине, а также вели огонь по российским военнослужащим.

"Они должны понести ответственность... за те преступления, которые совершили", заключил Песков.

Американские наёмники на Украине осознали, что власти США не станут их спасать
Американские наёмники на Украине осознали, что власти США не станут их спасать

Ранее Лайф сообщал, что сдавшийся в плен наёмник из США рассказал, как прикрывал отступающие войска ВСУ.

Напомним, британская газета The Telegraph ранее сообщала, что российские военные взяли в плен вблизи Харькова двух бывших военнослужащих США, которые вступили в ряды ВСУ в качестве наёмников, — 39-летнего Александра Дрюка и 27-летнего Энди Хьюна. Позже стало известно о ещё одном захваченном наёмнике. Им оказался ветеран морской пехоты Грэди Курпаси.

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ТАСС / Александр Рюмин

Артем Порвин
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