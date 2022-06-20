Песков заявил, что американские наёмники не подпадают под Женевскую конвенцию
Попавшие в плен на Украине американские наёмники не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции. Об этом напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу MSNBC.
"Я бы не стал вдаваться в объяснения юридической стороны их пленения. Одно ясно — они совершили преступления. Они не являются военнослужащими украинской армии. Женевская конвенция на них не распространяется", — пояснил Песков.
Он отметил, что американские военные являются "солдатами удачи", которые участвовали в незаконной деятельности на Украине, а также вели огонь по российским военнослужащим.
"Они должны понести ответственность... за те преступления, которые совершили", — заключил Песков.
Ранее Лайф сообщал, что сдавшийся в плен наёмник из США рассказал, как прикрывал отступающие войска ВСУ.
Напомним, британская газета The Telegraph ранее сообщала, что российские военные взяли в плен вблизи Харькова двух бывших военнослужащих США, которые вступили в ряды ВСУ в качестве наёмников, — 39-летнего Александра Дрюка и 27-летнего Энди Хьюна. Позже стало известно о ещё одном захваченном наёмнике. Им оказался ветеран морской пехоты Грэди Курпаси.
ТАСС / Александр Рюмин