Песков заявил, что американские наёмники не подпадают под Женевскую конвенцию

Попавшие в плен на Украине американские наёмники не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции. Об этом напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу MSNBC.

"Я бы не стал вдаваться в объяснения юридической стороны их пленения. Одно ясно — они совершили преступления. Они не являются военнослужащими украинской армии. Женевская конвенция на них не распространяется", — пояснил Песков.

Он отметил, что американские военные являются "солдатами удачи", которые участвовали в незаконной деятельности на Украине, а также вели огонь по российским военнослужащим.

"Они должны понести ответственность... за те преступления, которые совершили", — заключил Песков.