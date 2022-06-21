Опубликовано видео ударов по объектам ВСУ из "Искандера"

Министерство обороны показало кадры боевой работы расчётов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в ходе специальной военной операции на Украине. Удары наносились по объектам военной инфраструктуры противника.

Кадры боевой работы ракетных комплексов "Искандер". Видео © Министерство обороны РФ

На распространённых кадрах показано, как установка приходит в боевое положение, а затем наносит удар по цели. По словам начальника батареи Александра, маршрут полёта снарядов от момента старта до падения на место обеспечивают бортовые системы управления. Несмотря на то что командование находится далеко от пусковых установок, оно контролирует весь процесс.

"В нашем подразделении выполняются боевые задачи — успешно, точно и в срок. Ракетный комплекс "Искандер" оперативен, мобилен, быстр и точен: ракеты попадают точно в цель. Для ПВО противника наши ракеты остаются незамеченными. На самоходно-пусковых установках стоят самые новые образцы маскировки, поэтому для БПЛА, а также спутников мы остаёмся незамеченными", — рассказал начальник расчёта Роман.