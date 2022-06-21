Появилось видео работ военных связистов по подключению Херсонщины к российскому ТВ
МО РФ показало видео подключения Херсонской области к российскому телевидению
Жителям Херсонской области теперь доступны 24 телеканала: сегодня завершился последний этап перенастройки спутниковых антенн на спутники российского телевещания. Работа была выполнена военными подразделений связи Вооружённых сил РФ. Кадры работы специалистов распространило Минобороны России.
Российские военные наладили телевещание 24 телеканалов на всей территории Херсонской области. Видео © Министерство обороны РФ
Военные связисты на протяжении двух месяцев работали над подключением вышек. Теперь благодаря их работе более миллиона жителей области смогут смотреть 24 российских телеканала, в числе которых Первый канал, "Россия", НТВ и другие, совершенно бесплатно.
"Сегодня у нас завершающий этап перенастройки спутниковых антенн на спутники российского телевещания. В Херсонской области нами было перенастроено семь объектов. Вся Херсонская область может смотреть российские телеканалы в количестве 24 совершенно бесплатно", — рассказал связист ВС РФ Андрей.
Ранее Министерство обороны заявило, что ВСУ разместили под Харьковом артбатарею, из которой украинские бойцы планируют вести провокационные обстрелы жилых районов города. По словам начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева, для фиксации такой провокации Киев будет задействовать западных журналистов.
Кадр из видео Министерства обороны РФ