Появилось видео работ военных связистов по подключению Херсонщины к российскому ТВ

Жителям Херсонской области теперь доступны 24 телеканала: сегодня завершился последний этап перенастройки спутниковых антенн на спутники российского телевещания. Работа была выполнена военными подразделений связи Вооружённых сил РФ. Кадры работы специалистов распространило Минобороны России.

Российские военные наладили телевещание 24 телеканалов на всей территории Херсонской области. Видео © Министерство обороны РФ

Военные связисты на протяжении двух месяцев работали над подключением вышек. Теперь благодаря их работе более миллиона жителей области смогут смотреть 24 российских телеканала, в числе которых Первый канал, "Россия", НТВ и другие, совершенно бесплатно.

"Сегодня у нас завершающий этап перенастройки спутниковых антенн на спутники российского телевещания. В Херсонской области нами было перенастроено семь объектов. Вся Херсонская область может смотреть российские телеканалы в количестве 24 совершенно бесплатно", — рассказал связист ВС РФ Андрей.