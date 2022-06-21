Депутат Крашенинников: "Единая Россия" добьётся ужесточения наказания за пытки

Партия "Единая Россия" сможет добиться ужесточения наказания за пытки. Об этом сообщил перед пленарным заседанием глава Комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, уточнив, что ГД во втором чтении рассмотрит законопроект, который предусматривает повышенную ответственность за превышение полномочий должностными лицами за применение пыток, а также за принуждение к даче показаний.

"Есть отдельная норма, которая говорит о том, что если пытки привели к тяжким или особо тяжким последствиям или к смерти, то вводится повышенная ответственность — до 20 лет лишения свободы. Мы дополняем статью УК о превышении полномочий — если эти деяния совершены с применением насилия, оружия, группой лиц. Ко второму чтению дополнили нормами в отношении несовершеннолетних, с корыстной и иной заинтересованностью. Дополнили специальный состав, посвящённый тем же самым деяниям, но совершённым с помощью пытки", — цитирует Крашенинникова официальный телеграм-канал партии.

Глава профильного комитета Госдумы подчеркнул, что в ходе разработки законопроекта учли позицию правозащитников и правоохранительных органов, проведя дискуссию. Он выразил надежду на то, что "с этим позорным явлением будут бороться законодательно".