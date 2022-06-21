Названо число стран, куда сегодня летают авиакомпании из России

Почти все российские самолёты переведены в отечественный реестр и перестрахованы внутри страны. Об этом сообщил глава Минтранса Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

"Сегодня уже подавляющее большинство компаний перешли, перестраховались. Огромное спасибо Центральному банку, который помогает, российская перестраховочная кампания. Все в процессе, все участвуют", — проинформировал он.

По словам Савельева, на сегодняшний день в Россию летают 32 зарубежные авиакомпании из 22 стран мира. При этом российские авиакомпании пока осуществляют вылеты по 11 зарубежным направлениям. Чтобы количество этих стран увеличилось, необходимо выполнить ряд двусторонних требований, уточнили в Минтрансе.

"Мы получаем разрешение, подтверждение, что они не будут арестовывать самолёты, они принимают эти условия, и мы движемся в их направлении", — сказал глава ведомства.