В Финляндии допускают, что не смогут войти в НАТО до сентября
Президент Финляндии допустил, что страна не сможет стать членом НАТО до сентября
Президент Финляндии Саули Ниинистё подтвердил, что Хельсинки не достиг прогресса по членству в НАТО и, вероятно, страна не сможет войти в состав альянса до сентября. Так он прокомменртировал трёхстороннюю встречу с Турцией и Швецией в штаб-квартире НАТО 20 июня.
"По существу встречи не было особого прогресса, но мы уже довольны, что дискуссия началась. Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем это сделать до сентября", — отметил Ниинистё.
Лайф напоминает, что 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Однако против этого выступила Турция. Позже Анкара поставила десять условий для снятия вето на членство Хельсинки и Стокгольма в альянсе. В частности, им было предложено установить правовые нормы для борьбы с терроризмом, пресекать попытки открыть представительства РПК на своих территориях, не разрешать деятельность FETÖ, в том числе заблокировать веб-сайт организации. Вскоре стало известно, что Финляндия отказалась выполнить одно из десяти условий Турции.
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