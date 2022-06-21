В Финляндии допускают, что не смогут войти в НАТО до сентября

Президент Финляндии Саули Ниинистё подтвердил, что Хельсинки не достиг прогресса по членству в НАТО и, вероятно, страна не сможет войти в состав альянса до сентября. Так он прокомменртировал трёхстороннюю встречу с Турцией и Швецией в штаб-квартире НАТО 20 июня.

"По существу встречи не было особого прогресса, но мы уже довольны, что дискуссия началась. Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем это сделать до сентября", — отметил Ниинистё.