НАТО не достигло прогресса по вступлению Швеции и Финляндии

НАТО не достигло прогресса по переговорам о вступлении Швеции и Финляндии в альянс. По данным газеты Sözçü, Турция стоит на своём и не отступает от ранее озвученных требований к Стокгольму и Хельсинки.

По данным СМИ, трёхсторонняя встреча в Брюсселе между делегациями Турции, Финляндии и Швеции, которую организовал генсек НАТО Йенс Столтенберг, результатов не дала. При этом глава делегации Анкары Ибрагим Калын не счёл ближайший саммит альянса в Мадриде крайним сроком для принятия решения о вступлении этих стран.

Позже президент Финляндии Саули Ниинистё подтвердил, что Хельсинки не достиг прогресса на встрече с Анкарой и, вероятно, страна не сможет стать членом альянса до сентября.