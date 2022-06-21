НАТО не достигло прогресса по вступлению Швеции и Финляндии
Sözçü: НАТО не смогло решить проблемы со вступлением Швеции и Финляндии
НАТО не достигло прогресса по переговорам о вступлении Швеции и Финляндии в альянс. По данным газеты Sözçü, Турция стоит на своём и не отступает от ранее озвученных требований к Стокгольму и Хельсинки.
По данным СМИ, трёхсторонняя встреча в Брюсселе между делегациями Турции, Финляндии и Швеции, которую организовал генсек НАТО Йенс Столтенберг, результатов не дала. При этом глава делегации Анкары Ибрагим Калын не счёл ближайший саммит альянса в Мадриде крайним сроком для принятия решения о вступлении этих стран.
Позже президент Финляндии Саули Ниинистё подтвердил, что Хельсинки не достиг прогресса на встрече с Анкарой и, вероятно, страна не сможет стать членом альянса до сентября.
"По существу встречи не было особого прогресса, но мы уже довольны, что дискуссия началась. Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем это сделать до сентября", — отметил Ниинистё.
Лайф напоминает, что 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Однако против этого выступила Турция. Позже Анкара поставила десять условий для снятия вето на членство Хельсинки и Стокгольма в альянсе. В частности, им было предложено установить правовые нормы для борьбы с терроризмом, пресекать попытки открыть представительства РПК на своих территориях, не разрешать деятельность FETÖ, в том числе заблокировать веб-сайт организации. Вскоре стало известно, что Финляндия отказалась выполнить одно из десяти условий Турции.
Chip Somodevilla/Getty Images