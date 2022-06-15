Вступление Швеции и Финляндии в НАТО сочли противоречащим национальным интересам США

Несмотря на позицию президента США Джо Байдена, вступление Швеции и Финляндии в НАТО противоречит национальным интересам Америки. Расширение альянса обернётся для Вашингтона потерей минимум восьми миллиардов долларов и может спровоцировать новый конфликт с Россией, считают журналисты Расс Воут и Дэн Колдуэлл.

"Брать на себя обязательство посредством НАТО защищать два богатых европейских государства не в национальных интересах США. Факт остаётся фактом: гарантии безопасности заставят идти на компромиссы, потреблять больше ресурсов и повысят вероятность конфронтации с противником, обладающим ядерным оружием", — говорится в статье, опубликованной в FOX News.

По словам авторов, Вашингтону придётся каждый год дополнительно тратить около полутора миллиардов долларов на Финляндию и Швецию, если они вступят в НАТО. Альянс готов принять эти страны, так как рассчитывает на их вооружение. Однако, как отмечают журналисты, государства имеют относительно небольшие профессиональные силы. Их численность в общей сложности составляет около 40 тысяч военнослужащих. Кроме того, эти силы полагаются на крупные резервы и не могут передвигаться на большие расстояния.

Швеция уже попросила расширить военно-морское присутствие США в Балтийском море. Это наводит на мысль о том, что страна не может обеспечить безопасность даже собственных территорий, подчеркнули эксперты.