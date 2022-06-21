Наёмник из Испании погиб на Украине

Испанский наёмник погиб в минувшую субботу на Украине, куда отправился для участия в боевых действиях. Об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Испании.

"В ходе военных действий молодой человек в возрасте 22 лет родом из Манакора, Мальорка, погиб", — говорится в сообщении.

На данный момент неизвестно, погиб ли наёмник в бою, но агентство сообщает, что на Украину он поехал для участия в вооружённом конфликте. Посольство Испании сейчас устанавливает все обстоятельства. В ближайшие дни родственникам доставят тело погибшего.