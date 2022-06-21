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Опубликовано 21 июня 2022, 09:04

Наёмник из Испании погиб на Украине

Europa Press: На Украине погиб 22-летний наёмник из Испании

Испанский наёмник погиб в минувшую субботу на Украине, куда отправился для участия в боевых действиях. Об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Испании.

"В ходе военных действий молодой человек в возрасте 22 лет родом из Манакора, Мальорка, погиб", — говорится в сообщении.

На данный момент неизвестно, погиб ли наёмник в бою, но агентство сообщает, что на Украину он поехал для участия в вооружённом конфликте. Посольство Испании сейчас устанавливает все обстоятельства. В ближайшие дни родственникам доставят тело погибшего.

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Ранее стало известно о гибели второго наёмника из США. По данным Washington Post, это случилось ещё 15 мая. Узнали же об этом из опубликованного в местном издании некролога, посвящённого ветерану Армии США, который подорвался на мине.

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Pexels

Наталья Исакова
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