Наёмник из Испании погиб на Украине
Europa Press: На Украине погиб 22-летний наёмник из Испании
Испанский наёмник погиб в минувшую субботу на Украине, куда отправился для участия в боевых действиях. Об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Испании.
"В ходе военных действий молодой человек в возрасте 22 лет родом из Манакора, Мальорка, погиб", — говорится в сообщении.
На данный момент неизвестно, погиб ли наёмник в бою, но агентство сообщает, что на Украину он поехал для участия в вооружённом конфликте. Посольство Испании сейчас устанавливает все обстоятельства. В ближайшие дни родственникам доставят тело погибшего.
Ранее стало известно о гибели второго наёмника из США. По данным Washington Post, это случилось ещё 15 мая. Узнали же об этом из опубликованного в местном издании некролога, посвящённого ветерану Армии США, который подорвался на мине.
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