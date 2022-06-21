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Опубликовано 21 июня 2022, 10:59

Минобороны сообщило об ударе ракетами "Оникс" по военному аэродрому под Одессой

Российские военные с помощью крылатых ракет "Оникс" уничтожили ангары с беспилотниками "Байрактар-ТБ2" турецкого производства под Одессой. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Таким образом российские военные ответили на атаку ВСУ на добывающие платформы в Чёрном море.

"В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами "Оникс" на военном аэродроме Школьный в районе Одессы уничтожены выявленные в ходе операции российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами "Байрактар-ТБ2", — проинформировал генерал-лейтенант.

Также на острове Кубанский было уничтожено два артиллерийских взвода 155-миллиметровых гаубиц М-777, сообщили в военном ведомстве.

Опубликовано видео ударов по объектам ВСУ из "Искандера"
Опубликовано видео ударов по объектам ВСУ из "Искандера"

Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы РФ высокоточной ракетой "Оникс" ПБРК "Бастион" нанесли удар по аэродрому Арциз в Одесской области. В результате удара уничтожена станция управления беспилотниками Bayraktar TB2 ("Байрактар-ТБ2"), а также два БПЛА этого комплекса на земле.

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Кадр из видео Министерства обороны РФ

Алексей Берковиц
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