Минобороны сообщило об ударе ракетами "Оникс" по военному аэродрому под Одессой

Российские военные с помощью крылатых ракет "Оникс" уничтожили ангары с беспилотниками "Байрактар-ТБ2" турецкого производства под Одессой. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Таким образом российские военные ответили на атаку ВСУ на добывающие платформы в Чёрном море.

"В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами "Оникс" на военном аэродроме Школьный в районе Одессы уничтожены выявленные в ходе операции российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами "Байрактар-ТБ2", — проинформировал генерал-лейтенант.

Также на острове Кубанский было уничтожено два артиллерийских взвода 155-миллиметровых гаубиц М-777, сообщили в военном ведомстве.