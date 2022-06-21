Минобороны сообщило об ударе ракетами "Оникс" по военному аэродрому под Одессой
Российские военные с помощью крылатых ракет "Оникс" уничтожили ангары с беспилотниками "Байрактар-ТБ2" турецкого производства под Одессой. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Таким образом российские военные ответили на атаку ВСУ на добывающие платформы в Чёрном море.
"В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами "Оникс" на военном аэродроме Школьный в районе Одессы уничтожены выявленные в ходе операции российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами "Байрактар-ТБ2", — проинформировал генерал-лейтенант.
Также на острове Кубанский было уничтожено два артиллерийских взвода 155-миллиметровых гаубиц М-777, сообщили в военном ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы РФ высокоточной ракетой "Оникс" ПБРК "Бастион" нанесли удар по аэродрому Арциз в Одесской области. В результате удара уничтожена станция управления беспилотниками Bayraktar TB2 ("Байрактар-ТБ2"), а также два БПЛА этого комплекса на земле.
Кадр из видео Министерства обороны РФ