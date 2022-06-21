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Опубликовано 21 июня 2022, 13:52

Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта в России

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта в России, инициатором которого стало Правительство РФ. Об этом сообщается на сайте Государственной думы.

Согласно закону, использование исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в товарах и средствах индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не является нарушением. Документом российские компании, занимающиеся импортом товаров без разрешения правообладателя, избавляются от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

Титов допустил ввоз Coca-Cola в Россию по параллельному импорту
Титов допустил ввоз Coca-Cola в Россию по параллельному импорту

Ранее Лайф рассказывал, что ФАС предложила ввести в России параллельный импорт на все категории товаров и установить на территории РФ международный принцип исчерпания прав, действовавший до 2002 года.

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Григорий Воронцов
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