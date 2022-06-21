Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта в России

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта в России, инициатором которого стало Правительство РФ. Об этом сообщается на сайте Государственной думы.

Согласно закону, использование исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в товарах и средствах индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не является нарушением. Документом российские компании, занимающиеся импортом товаров без разрешения правообладателя, избавляются от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.