Путин: Российские воины разных национальностей сражаются плечом к плечу в "Операции Z"

"Мы гордимся, что в ходе специальной военной операции наши бойцы действуют мужественно, профессионально, как настоящие герои. Российские воины разных национальностей сражаются плечом к плечу в этом единении, вере в правоту своего дела. В той огромной, поистине народной поддержке, которую чувствуют наши воины, — великая, несокрушимая сила России", — подчеркнул глава государства на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле.

Ранее президент России отмечал, что все участники специальной операции на Украине — герои, относиться к ним нужно соответственно. У большинства военных, участвующих в выполнении задач по освобождению Донбасса, пока нет госнаград, но Путин заверил, что они будут, ведь каждый из них подвергает свою жизнь смертельной опасности.