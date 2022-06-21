Кива показал у Посольства Британии в РФ фото убитых СБУ активистов

В Москве у Посольства Великобритании прошла акция протеста организации по борьбе с фашизмом на Украине "Патриоты — За жизнь", целью которой является остановить финансирование террористического режима лидера Незалежной Владимира Зеленского. На это обратил внимание телеграм-канал "Zащитники".

Акция протеста у Посольства Великобритании в Москве. Видео © Telegram / Илья Кива

Пикет у здания устроили руководитель движения, бывший народный депутат Украины Илья Кива и двое его соратников. Они держали плакат с надписью "Зеленский казнил наших товарищей! Великобритания, останови финансирование террориста Зеленского!".

"Мы, украинцы, требуем от Правительства Великобритании прекратить финансирование террористического режима Зеленского, устроившего массовые казни, геноцид украинского народа!" — обратился к Лондону Кива.

Он утверждает, что агентами контрразведки по приказу лидера Незалежной убито выстрелом в голову шесть человек, а более 200 членов антифашистского движения на Украине пропали без вести. Бывший народный депутат добавил, что преступления Зеленского должны быть расследованы мировым сообществом.

На плакате — трое участников антифашистского движения "Патриоты — За жизнь", которые боролись против нацизма на Украине. А именно Владислав Чернуха и Алексей Кобяков 1991 года рождения, а также Василий Стогний, родившийся в 1995 году. Их тела были найдены под Киевом со следами пыток. Позднее Кива выложил в своём телеграм-канале видео с бойцом СБУ, который подтвердил причастность ведомства к их казни.