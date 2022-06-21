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Опубликовано 21 июня 2022, 13:11

В ДНР освободили 239 населённых пунктов

Освобождённый ранее населённый пункт Ломакино будет включён в зону влияния и ответственности ДНР. Фото © Штаб ТерО ДНР

Освобождённый ранее населённый пункт Ломакино будет включён в зону влияния и ответственности ДНР. Фото © Штаб ТерО ДНР

С начала специальной военной операции на Украине на территории Донецкой Народной Республики установлен контроль над 239 населёнными пунктами. Об этом сообщили в телеграм-канале Штаба территориальной обороны ДНР.

"Освобождённый ранее населённый пункт Ломакино, который временно находился под контролем Украины, будет включён в зону влияния и ответственности городов и районов ДНР", — сказано в сообщении.

Кадыров сообщил об освобождении стратегически важного населённого пункта в ЛНР
Кадыров сообщил об освобождении стратегически важного населённого пункта в ЛНР

Ранее Лайф сообщал, что силы Народной милиции ЛНР вплотную подошли к Лисичанску. По словам офицера НМ ЛНР Андрея Марочко, на месте развёрнуты средства обнаружения и разведки, которые полностью покрывают город.

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Оксана Попова
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