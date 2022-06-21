В ДНР освободили 239 населённых пунктов

С начала специальной военной операции на Украине на территории Донецкой Народной Республики установлен контроль над 239 населёнными пунктами. Об этом сообщили в телеграм-канале Штаба территориальной обороны ДНР.

"Освобождённый ранее населённый пункт Ломакино, который временно находился под контролем Украины, будет включён в зону влияния и ответственности городов и районов ДНР", — сказано в сообщении.