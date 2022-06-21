Госдума приняла во II чтении законопроект об ужесточении наказания за пытки

Государственная дума приняла во втором, основном чтении, законопроект об ужесточении наказания за пытки, совершённые в том числе представителями власти. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Законопроект дополняет 286 статью УК РФ о превышении должностных полномочий новой частью, согласно которой пытки, со стороны в том числе правоохранителей, будут наказываться лишением свободы на срок от четырёх до двенадцати лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 10 лет.

Также, согласно одному из пунктов, если применение пытки повлекло смерть по неосторожности, наказание ужесточается повышением тюремного срока от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 20 лет.