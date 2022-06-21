Силы Народной милиции ЛНР вплотную подошли к Лисичанску
Подразделения Народной милиции ЛНР вплотную приблизились к городу Лисичанск на северо-западе Луганской области Украины. Об этом в эфире Первого канала сообщил офицер ведомства Андрей Марочко.
"Если мы берём направление Лисичанска, то на этом направлении мы уже вплотную подошли к данному населённому пункту, уже без оптических приборов можно наблюдать данный населённый пункт", — сказал он.
По словам представителя Народной милиции, на месте развёрнуты средства обнаружения и разведки, которые полностью покрывают город.
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ столкнулись со "снарядным голодом" в районе Лисичанска. По словам бойца ДНР, в начале продвижения к городу украинская артиллерия практически не замолкала, а на данный момент слышны только дальнобойные орудия.
ТАСС / Rick Mave / SOPA Images via ZUMA Press Wire