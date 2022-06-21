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Опубликовано 21 июня 2022, 12:30

Силы Народной милиции ЛНР вплотную подошли к Лисичанску

Подразделения Народной милиции ЛНР вплотную приблизились к городу Лисичанск на северо-западе Луганской области Украины. Об этом в эфире Первого канала сообщил офицер ведомства Андрей Марочко.

"Если мы берём направление Лисичанска, то на этом направлении мы уже вплотную подошли к данному населённому пункту, уже без оптических приборов можно наблюдать данный населённый пункт", — сказал он.

По словам представителя Народной милиции, на месте развёрнуты средства обнаружения и разведки, которые полностью покрывают город.

В ЛНР насчитали до семи тысяч украинских военных в Лисичанске
В ЛНР насчитали до семи тысяч украинских военных в Лисичанске

Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ столкнулись со "снарядным голодом" в районе Лисичанска. По словам бойца ДНР, в начале продвижения к городу украинская артиллерия практически не замолкала, а на данный момент слышны только дальнобойные орудия.

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ТАСС / Rick Mave / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Григорий Воронцов
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