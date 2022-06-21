Словения поставила Украине 35 югославских БМП М-80
Словения по железной дороге отправила Киеву 35 югославских БМП М-80. Об этом сообщил министр обороны Марьян Шарец.
"Словения передала в дар Украине БМП, 35 машин с пушкой калибра 20 мм, ещё югославского производства", — приводит 24ur.com слова министра.
По данным портала, в обмен на это Любляна получит от США ваучер на приобретение новой военной техники на сумму, превышающую размер пожертвования.
Ранее Лайф сообщал, что кабмин Германии впервые опубликовал список поставляемого Украине вооружения. В документе, в частности, говорится, что ФРГ предоставит Киеву 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему противовоздушной обороны IRIS-T, реактивную систему залпового огня Mars и ещё целый ряд видов вооружения.