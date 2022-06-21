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Опубликовано 21 июня 2022, 12:28

Словения поставила Украине 35 югославских БМП М-80

Словения по железной дороге отправила Киеву 35 югославских БМП М-80. Об этом сообщил министр обороны Марьян Шарец.

"Словения передала в дар Украине БМП, 35 машин с пушкой калибра 20 мм, ещё югославского производства", — приводит 24ur.com слова министра.

По данным портала, в обмен на это Любляна получит от США ваучер на приобретение новой военной техники на сумму, превышающую размер пожертвования.

Разведчик США раскрыл судьбу поставляемого Западом на Украину вооружения
Разведчик США раскрыл судьбу поставляемого Западом на Украину вооружения

Ранее Лайф сообщал, что кабмин Германии впервые опубликовал список поставляемого Украине вооружения. В документе, в частности, говорится, что ФРГ предоставит Киеву 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему противовоздушной обороны IRIS-T, реактивную систему залпового огня Mars и ещё целый ряд видов вооружения.

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24ur.com

Наталья Исакова
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