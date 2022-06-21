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Опубликовано 21 июня 2022, 12:17
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Бойцы ВСУ расстреляли пятерых сослуживцев на заводе "Азот"

Народная милиция ЛНР: Бойцы ВСУ расстреляли пятерых сослуживцев на заводе "Азот"

Бойцы подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ), заблокированные на химическом заводе "Азот" в Северодонецке, расстреляли пятерых сослуживцев. Об этом в эфире Первого канала рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

"Также уже подтверждено, что на предприятии "Азот" было расстреляно пять военнослужащих украинских своими же, скажем так, побратимами", сказал он.

О причинах такого поступка и мотивах он не сообщил. Представитель НМ уточнил, что украинские военные забирают лишь документы убитых товарищей, а тела оставляют на месте обезличенными.

В ЛНР сообщили, что украинские военные с "Азота" вывешивают белые флаги
В ЛНР сообщили, что украинские военные с "Азота" вывешивают белые флаги

Ранее Лайф сообщал, что зажатые на "Азоте" украинские военные подают сигналы о готовности к переговорам. По словам посла ЛНР Мирошника, пока бойцы ВСУ испытывали судьбу, срывая договорённости о прекращении огня, военный фон для них только ухудшался. Позже в Народной милиции Луганской Народной Республики заявили, что наёмники стали блокировать переговоры о сдаче в плен с "Азота".

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Getty Images / Christopher Furlong

Оксана Попова
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