Бойцы ВСУ расстреляли пятерых сослуживцев на заводе "Азот"

Бойцы подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ), заблокированные на химическом заводе "Азот" в Северодонецке, расстреляли пятерых сослуживцев. Об этом в эфире Первого канала рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

"Также уже подтверждено, что на предприятии "Азот" было расстреляно пять военнослужащих украинских своими же, скажем так, побратимами", — сказал он.

О причинах такого поступка и мотивах он не сообщил. Представитель НМ уточнил, что украинские военные забирают лишь документы убитых товарищей, а тела оставляют на месте обезличенными.