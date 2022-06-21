Бойцы ВСУ расстреляли пятерых сослуживцев на заводе "Азот"
Народная милиция ЛНР: Бойцы ВСУ расстреляли пятерых сослуживцев на заводе "Азот"
Бойцы подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ), заблокированные на химическом заводе "Азот" в Северодонецке, расстреляли пятерых сослуживцев. Об этом в эфире Первого канала рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
"Также уже подтверждено, что на предприятии "Азот" было расстреляно пять военнослужащих украинских своими же, скажем так, побратимами", — сказал он.
О причинах такого поступка и мотивах он не сообщил. Представитель НМ уточнил, что украинские военные забирают лишь документы убитых товарищей, а тела оставляют на месте обезличенными.
Ранее Лайф сообщал, что зажатые на "Азоте" украинские военные подают сигналы о готовности к переговорам. По словам посла ЛНР Мирошника, пока бойцы ВСУ испытывали судьбу, срывая договорённости о прекращении огня, военный фон для них только ухудшался. Позже в Народной милиции Луганской Народной Республики заявили, что наёмники стали блокировать переговоры о сдаче в плен с "Азота".
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