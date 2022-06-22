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Опубликовано 22 июня 2022, 10:55

Путин заверил ветеранов ВОВ, что Россия и в этот раз победит

Путин поприветствовал ветеранов Великой Отечественной на церемонии ко Дню памяти и скорби в Александровском саду

Президент России Владимир Путин коротко пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, приглашёнными на церемонию возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата. Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби, который отмечается сегодня, 22 июня.

Путин пообщался с ветеранами в Александровском саду. Видео © LIFE

Глава государства пожал руки фронтовикам, а с некоторыми обменялся парой фраз. Так, российский лидер отреагировал на реплику одного из ветеранов, который выразил уверенность, что Россия победит.

"Так и будет", — сказал в ответ Владимир Путин.

В Мариуполе выложили из свечей 160-метровую надпись в честь Дня памяти и скорби
В Мариуполе выложили из свечей 160-метровую надпись в честь Дня памяти и скорби

Ранее глава государства на встрече с выпускниками военных вузов обратился к молодым офицерам с поздравлением и напутствием, напомнив им, что они наследники поколения победителей. Путин отметил высокую самоотверженность, с которой внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны сражаются за Родину и за российский народ.

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Алексей Берковиц
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