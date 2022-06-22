Путин заверил ветеранов ВОВ, что Россия и в этот раз победит

Президент России Владимир Путин коротко пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, приглашёнными на церемонию возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата. Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби, который отмечается сегодня, 22 июня.

Путин пообщался с ветеранами в Александровском саду. Видео © LIFE

Глава государства пожал руки фронтовикам, а с некоторыми обменялся парой фраз. Так, российский лидер отреагировал на реплику одного из ветеранов, который выразил уверенность, что Россия победит.

"Так и будет", — сказал в ответ Владимир Путин.