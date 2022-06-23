ВСУ за два дня потеряли 150 бойцов под Мирной Долиной в ЛНР
МО РФ: ВСУ за два дня потеряли 150 бойцов под Мирной Долиной в ЛНР
Место под населённым пунктом Мирная Долина в ЛНР, где прошли боевые действия. Скриншот © Министерство обороны
ВСУ продолжают нести значительные потери. Об этом рассказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Так, под населённым пунктом Мирная Долина в ЛНР 34-й батальон 57-й мотопехотной бригады украинских националистов лишился 150 бойцов, ранено оказалось 450 человек.
Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о потерях ВСУ в ЛНР и ДНР. Видео © Министерство обороны
По сведениями Конашенкова, в каждой из рот этого батальона — не больше 20 солдат. Младший командный состав бросил подчинённых и сбежал с поля боя.
Также в подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ недалеко от населённого пункта Клиновое (ДНР) после обстрела российскими военными потери составили более 50% личного состава. Кроме того, свыше 170 солдат и офицеров эвакуировали с тяжёлыми ранениями.
Ранее МО сообщило, что украинские боевики устроили очередную провокацию. Националисты взорвали школу в Авдеевке Донецкой Народной Республики, а сфабрикованную информацию, обвинив в этом ВС России, распространили в украинских и западных СМИ.