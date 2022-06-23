ВСУ за два дня потеряли 150 бойцов под Мирной Долиной в ЛНР

ВСУ продолжают нести значительные потери. Об этом рассказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Так, под населённым пунктом Мирная Долина в ЛНР 34-й батальон 57-й мотопехотной бригады украинских националистов лишился 150 бойцов, ранено оказалось 450 человек.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о потерях ВСУ в ЛНР и ДНР. Видео © Министерство обороны

По сведениями Конашенкова, в каждой из рот этого батальона — не больше 20 солдат. Младший командный состав бросил подчинённых и сбежал с поля боя.