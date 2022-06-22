МО РФ: Украинские националисты взорвали школу в Авдеевке

Украинские боевики устроили очередную провокацию. Националисты взорвали школу в Авдеевке Донецкой Народной Республики, а сфабрикованную информацию, обвинив в этом ВС России, распространили в украинских и западных СМИ, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Националисты взорвали здание общеобразовательной школы № 6 (бульвар Шевченко) и распространили сфабрикованные фото- и видеоматериалы в украинских и западных СМИ", — заявил Мизинцев, отметив, что таким образом украинские боевики планировали обвинить ВС РФ в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры.