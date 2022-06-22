МО РФ: Украинские националисты взорвали школу в Авдеевке
Украинские боевики устроили очередную провокацию. Националисты взорвали школу в Авдеевке Донецкой Народной Республики, а сфабрикованную информацию, обвинив в этом ВС России, распространили в украинских и западных СМИ, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Националисты взорвали здание общеобразовательной школы № 6 (бульвар Шевченко) и распространили сфабрикованные фото- и видеоматериалы в украинских и западных СМИ", — заявил Мизинцев, отметив, что таким образом украинские боевики планировали обвинить ВС РФ в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы Украины развернули артиллерийскую батарею под Харьковом, из которой планируют вести провокационные обстрелы жилых районов города. Причём для фиксации такой провокации Киев будет задействовать западных журналистов.
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