Что известно об ударе беспилотников по НПЗ под Ростовом-на-Дону Оглавление Новая провокация Украины в Ростове Что случилось в Ростове-на-Дону Какие беспилотники использует Украина Как ответит Россия: Будет ли нанесён удар по Киеву Через пару дней после атаки на газодобывающие вышки около Крыма украинские дроны атаковали российский нефтеперегонный завод под Ростовом-на-Дону. 19773 19773 Фото © ГУ МЧС России по Ростовской области

Новая провокация Украины в Ростове

22 июня Новошахтинский завод нефтепродуктов подвергся атаке двух вражеских БПЛА. Первый удар со стороны западной границы Ростовской области был зафиксирован в 8:40 по московскому времени и пришёлся по нефтеперерабатывающей установке, вследствие чего вспыхнул пожар, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Второй удар был произведён в 9:23, из-за него пострадали объекты резервуарного парка сырой нефти. Из-за попадания обломков беспилотников оборудование получило механические повреждения, однако возгорания не произошло. На заводе подтвердили информацию об атаке.

— К локализации возгорания помимо оперативных служб АО "НЗНП" были привлечены подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области. В настоящее время персонал АО "НЗНП" эвакуирован, технологическое оборудование остановлено для оценки причинённого ущерба. Пострадавших нет, — сообщается в пресс-релизе предприятия. Произошедшее квалифицировано руководством Новошахтинского НПЗ как "террористические действия".

Вскоре были опубликованы кадры, на которых видны обломки БПЛА, обнаруженные рядом с местом пожара на НПЗ. Ранее в соцсетях появилось видео предполагаемого удара по предприятию.

Удар беспилотника по НПЗ в Новошахтинске. Видео © LIFE

Что случилось в Ростове-на-Дону

Эксперты по безопасности отмечают, что произошедший 22 июня под Ростовом инцидент — это не рядовая диверсия, это целенаправленная акция устрашения, своеобразное послание и, скорее всего, новый эпизод реализуемого ВСУ сценария. Но фактически это маленький и бессмысленный укол России, ничего не значащий в глобальном смысле, хотя случившийся в психологически важную для страны дату — день нападения гитлеровской Германии.

Удар по Новошахтинскому НПЗ был нанесён через день после удара ВСУ по газодобывающим вышкам "Черноморнефтегаза". В обоих случаях прослеживается один и тот же стиль исполнения. И за вышками на Чёрном море, и за Новошахтинским нефтеперерабатывающим заводом следили одни и те же спутники США — коммерческие спутники Worldview-1 и Worldview-2. С 11 по 14 июня они делали снимки объектов инфраструктуры "Черноморнефтегаза", после чего 20 июня по вышкам было нанесено три удара.

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Отмечается, что с начала спецоперации спутники Worldview-1 и Worldview-2 снимали район НПЗ три раза: 5 мая, 12-го и 19 июня. То есть последний раз — за три дня до атаки беспилотников. Что характерно, удары наносились примерно в одно и то же время. Всё это доказывает, что за планированием и подготовкой удара могли стоять США и их спецслужбы.

По последним данным, компания-оператор Maxar, чьи спутники вели съёмку Новошахтинского НПЗ за три дня до атаки беспилотников, подписала десятилетний контракт с Пентагоном на сумму до 3,24 миллиарда долларов.

Какие беспилотники использует Украина

Уже точно известно, что удар был произведён не "Байрактарами", а более дешёвыми дронами — малыми БЛА, которые после взрыва были полностью уничтожены. По предварительной версии, для атаки мог применяться украинский Systems PD-1 или схожий по параметрам китайский БПЛА Skyeye 4450. Машины достаточно легко начинить взрывчаткой и применить их по гражданскому объекту. Один из важных моментов — малый радиус управления такими беспилотниками. А значит, их точно запускали не с территории, подконтрольной Украине, потому что в таком случае выходит слишком большое расстояние. Эксперты предполагают, что беспилотники могли быть запущены с территории ДНР/ЛНР, а сама операция проведена диверсионно-разведывательной группой.

Как ответит Россия: Будет ли нанесён удар по Киеву

Военные специалисты отмечают, что сейчас Российская армия в Донбассе как раз работает над тем, чтобы в перспективе снизить вероятность повторения подобных инцидентов. Что входит в профилактику? Уничтожение личного состава донбасской группировки ВСУ (с этим всё в порядке), а также уничтожение складов с боеприпасами и удары по точкам подвоза западного оружия. Кроме того, будут наращивать меры борьбы с диверсионно-разведывательными группами, для этого есть все средства.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Также рассматривается вариант удара по объектам, откуда могут исходить приказы, получаемые диверсантами. В минувшее воскресенье стало известно, что ударом "Калибрами" по пункту ВСУ под Днепропетровском было уничтожено не менее 50 генералов и офицеров украинской армии. Удары по центрам принятия решений, под которыми, согласно концепции СВО, подразумеваются военные штабы или гражданские объекты, превращённые в таковые, при условии, что там нет ни одного гражданского. Можно точно сказать, что российские военные будут исходить из обстановки, в ходе СВО ситуация на фронте подвижна, все решения исходят из соображений тактики и логистики.

Ввиду отсутствия успехов на фронте Киев отыгрывается на точечных ударах. Такие эпизоды наблюдались в апреле в Белгородской области, когда был совершён удар по нефтехранилищу, прекрасно понимая, что следом за мариупольской группировкой ВСУ начинает рассыпаться северодонецкая. Однако такие акции не приводят к глобальным последствиям для снабжения топливом как потребителей, так и Российской армии. Скорее это маленький повод для киевской верхушки похвалиться друг перед другом и перед своими кураторами. Сам факт подобного прорыва беспилотника воспринимается там как маленькая победа Киева. Других больших побед в ближайшее время не ожидается: пятитысячная группировка ВСУ окружена близ Лисичанска и обратно к своим "на большую землю" уже не выйдет. Вероятно, удар по НПЗ в Новошахтинске и был нацелен на то, чтобы смазать и затмить информационным шумом громкий успех Российской армии.

Фото © ГУ МЧС России по Ростовской области Для чего ВСУ снова бьют по гражданскому объекту в России? 0 Злоба, пытаются мстить за крупные военные успехи ВС РФ Тактика запугивания. Хотят показать, что достают Сложно сказать — зачем, ответ не заставит себя ждать

Авторы Сергей Андреев