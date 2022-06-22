В Британии оценили сроки восполнения запасов оружия после поставок Украине
Генштаб Британии: На восполнение запасов оружия после поставок Украине уйдут годы
Восполнение собственных запасов оружия Великобритании, опустевших из-за снабжения Украины, займёт годы. Об этом заявил начальник британского Генштаба Соединённого Королевства Энтони Радакин.
"Давайте будем честными, мы говорим о годах, потому что на самом деле невозможно по щелчку получить быстрое производство, когда речь идёт о современном вооружении", — сказал он, выступая в Комитете по международным делам и обороне Палаты лордов британского парламента.
По словам Радакина, это вызвано большими объёмами экспорта оружия Киеву и ограниченностью промышленного оружейного производства в Британии. Помимо того, он отметил, что скорость расхода оружия Украиной представляет значительную проблему. Начальник Генштаба призвал правительство королевства работать с поставщиками в оборонной промышленности и уточнил, что уже ведёт переговоры с 12 крупными компаниями.
Ранее кабмин Германии впервые опубликовал список поставляемого Украине вооружения. В документе говорится, что власти ФРГ предоставят Киеву 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему противовоздушной обороны IRIS-T, реактивную систему залпового огня Mars и ещё целый ряд вооружений. Кроме того, в списке числятся 14,9 тысячи противотанковых мин, 100 тысяч ручных гранат, 10 тысяч артснарядов, а также 53 тысячи снарядов для зениток.
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