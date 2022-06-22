В Британии оценили сроки восполнения запасов оружия после поставок Украине

Восполнение собственных запасов оружия Великобритании, опустевших из-за снабжения Украины, займёт годы. Об этом заявил начальник британского Генштаба Соединённого Королевства Энтони Радакин.

"Давайте будем честными, мы говорим о годах, потому что на самом деле невозможно по щелчку получить быстрое производство, когда речь идёт о современном вооружении", — сказал он, выступая в Комитете по международным делам и обороне Палаты лордов британского парламента.

По словам Радакина, это вызвано большими объёмами экспорта оружия Киеву и ограниченностью промышленного оружейного производства в Британии. Помимо того, он отметил, что скорость расхода оружия Украиной представляет значительную проблему. Начальник Генштаба призвал правительство королевства работать с поставщиками в оборонной промышленности и уточнил, что уже ведёт переговоры с 12 крупными компаниями.